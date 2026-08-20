Muş’un simgesi tarihi Murat Köprüsü’nde açık havada sinema keyfi

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Muş’un simge tarihi yapılarından Murat Köprüsü, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Köprüde bu kez açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi. Bir grup girişimci tarafından organize edilen etkinlikte yaklaşık 400 kişi, tarihi Murat Köprüsü’nün eşsiz atmosferinde açık havada film izledi.

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Ücretsiz olarak gerçekleştirilen sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara çiğ köfte ve mısır ikram edilirken, vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek keyifli vakit geçirdi. Tarihi köprüde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi Murat Köprüsü’nde ücretsiz bir şekilde açık hava sineması yaptıklarını söyleyen girişimci gençlerden Fikri Şahin, "Etkinlik oldukça yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 400-500 kişinin katılım sağladığı etkinlikten dolayı çok mutluyuz. İnsanlar buraya geldi ve bu keyfi yaşadı. Muş’ta yaşayan ailelerin en büyük problemlerinden birinin sosyal aktivitelerin az olması olduğunu biliyorduk.

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Bu konuda, 'kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla ne yapabiliriz' diye düşündük ve böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. İnsanlar etkinliği beğendi ve sevdi. İnşallah bundan sonra da devamının gelmesini istiyoruz. Tarihi Murat Köprüsü’nün muhteşem bir atmosferi var. Bu atmosferde insanlara bu tarz etkinlikler düzenlemek ve açık hava sineması keyfi sunmak bizim için de gerçekten güzel bir deneyim oldu. Bundan sonra devamı gelecek inşallah. Yaz boyunca birkaç defa daha açık hava sineması yapmayı düşünüyoruz. Çünkü talep çok fazla. İnsanlar aileleriyle birlikte kamp sandalyelerini alarak buraya gelip etkinliğe katılım sağladı. Etkinlik kapsamında katılımcılara patlamış mısır ve çiğ köfte ikramlarımız da yapıldı" dedi.