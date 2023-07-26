DEAŞ'a Ankara'da ağır darbe: Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, sorgularının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.