Davada yeni detaylar! Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat örgüt yöneticisi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı.



2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla para kazandılar

İddianamede, şüpheli Engin Polat'ın 2017 yılında dosya içerisindeki tespitlere göre yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların ekibine dahil olduğu, bir süre KKTC'de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis organizasyonlarından müdür ve benzeri sıfatlarla çalıştığı, aradan geçen süreçte hızlı bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin tamamen kendisine bırakıldığı, şüpheli Engin Polat'ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat'ın nihai hedefinin yasa dışı bahis organizasyonlarından kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen payı alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer'e aktardığı kaydedildi.



Amaçlarını perdelemek için güzellik merkezi açtılar

Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve kontrolü olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler arasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi şeklinde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde eylemde bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma şeklindeki işlemlerle ve sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına gayret gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyon ile nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.



Kara parayı lüks araçlarla aklamayı hedeflediler

İddianamede, bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı ya da ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, en sonunda Milda isimli şirkette aklamaya çalıştıkları, bu çerçevede miyonlar seviyesindeki paraları söz konusu şirketlerden nakit çektikleri, şirketler arasında gezdirdikleri ve Milda isimli şirkete nakit yatırarak bu şirket üzerinden alınacak taşınmaz ve lüks araçlar eliyle aklamayı hedefledikleri, haksız kazançların onlarca kez el değiştirip sanki gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi gezdirildikten sonra kripto varlıklara çevirip kayıtsız hale getirilmesi eyleminin icra edildiği, suç örgütünün her bir aşamada özel olarak kendisine tanımlanan görevi icra eden üyesi aracılığıyla hareket ettiği ve eylemlerin yıllara yayılmış bir süreç içerisinde devamlılık arz eden bir yapı dahilinde suç işleme kararlılığıyla sürdürüldüğü kaydedildi.



Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat ise örgüt yöneticisi

İddianamede, Engin Polat'ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün'ün örgüt üyesi, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı suç örgütünün, büyük bir organizasyon halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek "kara" parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks yaşam dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu ifade edildi.



40 yıl hapisleri istendi

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapsi istendi.



Anneanne örgüt üyesi çıktı

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat'ın soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

