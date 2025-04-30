Belediye ilk kez 10 dönüm nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirdi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, tarımsal üretimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, sosyal bir dayanışma aracı olarak gördüklerini ifade etti. Belediye arazilerinde ilk kez yapılan nohut ve fasulye ekiminin bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, üretimden elde edilecek tüm ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Başkan Balcıoğlu, bu projelerin arkasında emek, inanç ve dayanışma kültürünün yer aldığını vurgulayarak, "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla hem üretimi desteklemeye hem de sosyal adaleti güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.