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Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak

30.04.2025 - 09:57Güncellenme Tarihi:
Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde (yarın) Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde (yarın) Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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