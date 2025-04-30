Üniversite öğrencisi zayıflamak için girdiği yolda işinin patronu oldu! Serada ürettiklerini dükkanında satıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İlay Ülker (23), kilo vermek için tüketmeye başladığı tropikal meyveler sayesinde girişimci oldu. Selçuk ilçesinde pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado meyveleri üretilen bir seranın işletmeciliğini yapan Ülker, "Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum. 6 ayda 90 kilodan 60'a indim. 'Longevity' felsefesine göre insanların yağları, zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi kaliteli yağlardan alması gerekiyor. Meyve ile beslenirken şeker yerine antioksidan içeriği yüksek olan tropikal meyvelerin tercih edilmesi gerekiyor" dedi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 10:25 • Son Güncelleme: