Darp sonucu hastanelik olan bebek, devlet korumasında! Anne ile sevgilisi gözaltına alındı

Olay, bugün Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman D. (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah evden çıkan Satı Buse D., komşularından oğlu A.K. ile kendisinin sevgilisi tarafından darbedildiğini söyleyip, yardım istedi. Komşuları Satı Buse D. ile oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. A.K.'yı öldüresiye darbeden Süleyman D., polis ekipleri tarafından evde uyurken yakalanıp, gözaltına alındı.

Sarayköy Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan minik A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenede A.K.'nın ağır şekilde darbedildiği, darp sonucu da sağ kolunda kırık oluştuğu, yüzü başta olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğu, aldığı darbeler sonucu gözlerinin kapandığı belirlendi. A.K.'nın sağ gözünü kaybetmemesi için ameliyat edileceği ve şu anda hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındığı belirtildi.

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan A.K.'nın yaşadığı acılar nedeniyle sürekli ağladığı, hemşirelerin de onu teselli etmeye çalıştığı öğrenildi. Hemşirelerin minik A.K.'yı teselli etmeye çalıştığı anlar ve yaşadığı acılar görüntüler izleyenleri yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan anne Satı Buse D.’nin ilk ifadesinde, sevgilisi Süleyman D.’nin kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 yaşındaki çocuğun annesinin sevgilisi tarafından şiddete uğramasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı’ şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.