Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı

Türk Eğitim-Sen, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı.

"LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI ATAMALARA NEDEN OLUR”

Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi.

Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi. (ntv)