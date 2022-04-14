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Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı

Danıştay, ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Kararla, atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.

14.04.2022 - 16:30 |
Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı

Türk Eğitim-Sen, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı.

"LİYAKAT İLKELERİNE AYKIRI ATAMALARA NEDEN OLUR”

Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi.

Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi. (ntv)

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