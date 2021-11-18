Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı

Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmıştı.

Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılan 220 dolayında davada "kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti."Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur' dedi.