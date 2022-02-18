D harfi ile eÅŸya isimleri - D ile baÅŸlayan eÅŸyalar...
'D' harfi alfabemizin beÅŸinci harfidir. Tek baÅŸÄ±na kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha bazÄ± anlamlar ifade etmektedir. ''d'' harfi fizikte kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶z kÃ¼tlenin kÄ±saltmasÄ± anlamÄ±na gelir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda geometrik cisimlerinin yÃ¼zeylerine de sÄ±klÄ±kla 'd' ismi verilmektedir. Ancak genel kÃ¼ltÃ¼r bakÄ±mÄ±ndan baÅŸÄ±nda D olan kelimeler de aratÄ±lmaktadÄ±r.Â
D harfi ile baÅŸlayan kelimeler meraklÄ±sÄ± tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. TÃ¼rkÃ§ede D ile baÅŸlayan b 50 ye yakÄ±n eÅŸya vardÄ±r. Bu eÅŸyalarÄ±n pek Ã§oÄŸunu gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda kullanÄ±rken, bazÄ±larÄ±yla ise Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z.
D Harfi Ä°le EÅŸya Ä°simleri
D harfi ile baÅŸlayan pek Ã§ok eÅŸya bulunmaktadÄ±r. Ã–zellikle ilkokulda Ã§ocuklar harfleri Ã¶ÄŸrendikten sonra o harf ile baÅŸlayan kelimelere dikkat etmektedir. Bunun yanÄ± sÄ±ra bulmacalarda ve Ã§eÅŸitli kelime oyunlarÄ±nda da bu bilgilere ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r. Bu nedenle D harfi ile baÅŸlayan kelimeler meraklÄ±sÄ± tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. TÃ¼rkÃ§ede D ile baÅŸlayan b 50 ye yakÄ±n eÅŸya vardÄ±r. Bu eÅŸyalarÄ±n pek Ã§oÄŸunu gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda kullanÄ±rken, bazÄ±larÄ±yla ise Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z.
D ile BaÅŸlayan EÅŸyalarÂ
Daktilo
Dantel
DalgÄ±Ã§ tÃ¼pÃ¼
Dama tahtasÄ±
Darbuka
Davul
Dergi
DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±
DiÅŸ macunu
DikiÅŸ makinesi
Divit
Dizlik
Dolap
DÃ¶ÅŸek
Dolma kalem
Dresuar
DuÅŸ perdesi
Duvak
DÃ¼dÃ¼k
Duvar saati
DÃ¼dÃ¼klÃ¼ tencere
DÃ¼mbelek
DÃ¼rbÃ¼n
DÃ¼men
BaÅŸÄ±nda D Harfi Olan BazÄ± EÅŸyalarÄ±n AnlamlarÄ±
Daktilo: Eski yazÄ± makinesi
Dama TahtasÄ±: Ãœzerinde dama oynanan oyun aracÄ±
Deney tÃ¼pÃ¼: Ã‡oÄŸunlukla kimyasal deneyler iÃ§in kullanÄ±lan bir ucu kapalÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k, bÃ¼yÃ¼k cam boru.
Derin dondurucu: Yiyecekleri bozulmamasÄ± iÃ§in ve tazeliÄŸini bozmadan dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±larda donduran buzdolabÄ±.Â
DikiÅŸ iÄŸnesi: DikiÅŸ dikmek adÄ±na Ã¶zel olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir iÄŸne.
Disket: Bilgisayardaki iÅŸlemlerin kaydeden manyetik bir araÃ§
DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±: DiÅŸleri temizlemek iÃ§in kullanÄ±lan bir tÃ¼r fÄ±rÃ§a.
DiÅŸ macunu: DiÅŸleri temizlemek iÃ§in kullanÄ±lan hazÄ±r macun
Dizlik: Dizleri korumak amacÄ±yla dize geÃ§irilen korungaÃ§
Dolap: Genellikle tahtadan yapÄ±lan, bÃ¶lme ve Ã§ekmeceleri olan kapaklÄ± mobilya
Dolma kalem: MÃ¼rekkepli yazÄ± kalemi
DÃ¶ÅŸek: Yatak
Dorse: Kara taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda bulunan kasa
Duvar Saati: Asarak kullanÄ±lan saat
Duvak: Gelinin baÅŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¶rten dantel ya da tÃ¼lden Ã¶rtÃ¼