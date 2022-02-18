D harfi ile eÅŸya isimleri - D ile baÅŸlayan eÅŸyalar...

D harfi ile baÅŸlayan kelimeler meraklÄ±sÄ± tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. TÃ¼rkÃ§ede D ile baÅŸlayan b 50 ye yakÄ±n eÅŸya vardÄ±r. Bu eÅŸyalarÄ±n pek Ã§oÄŸunu gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda kullanÄ±rken, bazÄ±larÄ±yla ise Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z.

D Harfi Ä°le EÅŸya Ä°simleri

D harfi ile baÅŸlayan pek Ã§ok eÅŸya bulunmaktadÄ±r. Ã–zellikle ilkokulda Ã§ocuklar harfleri Ã¶ÄŸrendikten sonra o harf ile baÅŸlayan kelimelere dikkat etmektedir. Bunun yanÄ± sÄ±ra bulmacalarda ve Ã§eÅŸitli kelime oyunlarÄ±nda da bu bilgilere ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r. Bu nedenle D harfi ile baÅŸlayan kelimeler meraklÄ±sÄ± tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. TÃ¼rkÃ§ede D ile baÅŸlayan b 50 ye yakÄ±n eÅŸya vardÄ±r. Bu eÅŸyalarÄ±n pek Ã§oÄŸunu gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda kullanÄ±rken, bazÄ±larÄ±yla ise Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z.

D ile BaÅŸlayan EÅŸyalarÂ

Daktilo

Dantel

DalgÄ±Ã§ tÃ¼pÃ¼

Dama tahtasÄ±

Darbuka

Davul

Dergi

DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±

DiÅŸ macunu

DikiÅŸ makinesi

Divit

Dizlik

Dolap

DÃ¶ÅŸek

Dolma kalem

Dresuar

DuÅŸ perdesi

Duvak

DÃ¼dÃ¼k

Duvar saati

DÃ¼dÃ¼klÃ¼ tencere

DÃ¼mbelek

DÃ¼rbÃ¼n

DÃ¼men

BaÅŸÄ±nda D Harfi Olan BazÄ± EÅŸyalarÄ±n AnlamlarÄ±

Daktilo: Eski yazÄ± makinesi

Dama TahtasÄ±: Ãœzerinde dama oynanan oyun aracÄ±

Deney tÃ¼pÃ¼: Ã‡oÄŸunlukla kimyasal deneyler iÃ§in kullanÄ±lan bir ucu kapalÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k, bÃ¼yÃ¼k cam boru.

Derin dondurucu: Yiyecekleri bozulmamasÄ± iÃ§in ve tazeliÄŸini bozmadan dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±larda donduran buzdolabÄ±.Â

DikiÅŸ iÄŸnesi: DikiÅŸ dikmek adÄ±na Ã¶zel olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir iÄŸne.

Disket: Bilgisayardaki iÅŸlemlerin kaydeden manyetik bir araÃ§

DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±: DiÅŸleri temizlemek iÃ§in kullanÄ±lan bir tÃ¼r fÄ±rÃ§a.

DiÅŸ macunu: DiÅŸleri temizlemek iÃ§in kullanÄ±lan hazÄ±r macun

Dizlik: Dizleri korumak amacÄ±yla dize geÃ§irilen korungaÃ§

Dolap: Genellikle tahtadan yapÄ±lan, bÃ¶lme ve Ã§ekmeceleri olan kapaklÄ± mobilya

Dolma kalem: MÃ¼rekkepli yazÄ± kalemi

DÃ¶ÅŸek: Yatak

Dorse: Kara taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda bulunan kasa

Duvar Saati: Asarak kullanÄ±lan saat

Duvak: Gelinin baÅŸÄ±nÄ± ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¶rten dantel ya da tÃ¼lden Ã¶rtÃ¼