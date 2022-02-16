C harfi ile şehir isimleri - C ile başlayan şehirler...
Dünya üzerinde pek çok ülke ve şehir bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise C harfi ile başlamaktadır. Son yıllarda C harfi ile başlayan şehirler sıklıkla araştırılmaktadır. Türkiye'de C harfi ile başlayan bir şehir bulunmamaktadır. Fakat Dünyada C ile başlayan pek çok şehir bulmak mümkündür.
C harfi ile başlayan şehirler son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır. Fakat Türkiye'de C ile başlayan bir şehir bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Dünya üzerinde farklı ülkelere bağlı olan C ile başlayan pek çok şehir saymak mümkündür.
C Harfi İle Başlayan Ülkeler
Dünya üzerinde C harfi ile başlayan pek çok ülke bulmak mümkündür. Buna göre Dünyada C ile başlayan ülkeler şunlardan oluşmaktadır:
- Cibuti: Afrika kıtasının doğusunda bulunmaktadır. Başkenti ülke ismi ile aynı Cubiti şehridir.
- Cebelitarık: İbey Yarımadasının güneyinde bulunmaktadır. Britinya bağlı özer bir ülkedir.
- Cezayir: 1 Temmuz 1962 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Nijer, Batı Sahra, Fas, Mali ve Libya ile sınır komşusudur.
- Cook Adaları: 15 adadan oluşmaktadır. Cook Adalarının başkenti Avarua olmaktadır.
C Harfi İle Şehirler Listesi
C harfi ile başlayan şehirler son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır. Fakat Türkiye'de C ile başlayan bir şehir bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Dünya üzerinde farklı ülkelere bağlı olan C ile başlayan pek çok şehir saymak mümkündür. Buna göre C ile başlayan şehirler ve bu şehirlerin bağlı olduğu ülkeler şunlardan oluşmaktadır:
- Cagliari: İtalya
- Capri ve Catania: İtalya
- Cachoeiro De Itapemirim: Brezilya
- Caba Frio ve Carolina: Brezilya
- Cadez: İspanya
- Cairo: Amerika Birleşik Devletleri
- Cambridge ve Campo: Amerika Birleşik Devletleri
- Carpiquet: Fransa
- Cannas ve Chalons: Fransa
- Campbell River: Kanada
- Cancun: Meksika
- Canberra: Avustralya
- Capanda: Angola
- Capa Rodney: Papua Yeni Gine
- Casablanca: Fas
- Castlebar: İrlanda
- Caya Coco: Küba
- Chiclayo: Peru
- Chitose: Japonya
- Ciudad Del Este: Peru