C harfi ile şehir isimleri - C ile başlayan şehirler...

C Harfi İle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde C harfi ile başlayan pek çok ülke bulmak mümkündür. Buna göre Dünyada C ile başlayan ülkeler şunlardan oluşmaktadır:

- Cibuti: Afrika kıtasının doğusunda bulunmaktadır. Başkenti ülke ismi ile aynı Cubiti şehridir.

- Cebelitarık: İbey Yarımadasının güneyinde bulunmaktadır. Britinya bağlı özer bir ülkedir.

- Cezayir: 1 Temmuz 1962 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Nijer, Batı Sahra, Fas, Mali ve Libya ile sınır komşusudur.

- Cook Adaları: 15 adadan oluşmaktadır. Cook Adalarının başkenti Avarua olmaktadır.

C Harfi İle Şehirler Listesi

C harfi ile başlayan şehirler son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır. Fakat Türkiye'de C ile başlayan bir şehir bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Dünya üzerinde farklı ülkelere bağlı olan C ile başlayan pek çok şehir saymak mümkündür. Buna göre C ile başlayan şehirler ve bu şehirlerin bağlı olduğu ülkeler şunlardan oluşmaktadır:

- Cagliari: İtalya

- Capri ve Catania: İtalya

- Cachoeiro De Itapemirim: Brezilya

- Caba Frio ve Carolina: Brezilya

- Cadez: İspanya

- Cairo: Amerika Birleşik Devletleri

- Cambridge ve Campo: Amerika Birleşik Devletleri

- Carpiquet: Fransa

- Cannas ve Chalons: Fransa

- Campbell River: Kanada

- Cancun: Meksika

- Canberra: Avustralya

- Capanda: Angola

- Capa Rodney: Papua Yeni Gine

- Casablanca: Fas

- Castlebar: İrlanda

- Caya Coco: Küba

- Chiclayo: Peru

- Chitose: Japonya

- Ciudad Del Este: Peru