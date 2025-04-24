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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

24.04.2025 - 15:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Beşiktaş'taki UEFA İstanbul Ofisi'nin açılış programına katılan Erdoğan, daha sonra burada UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

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