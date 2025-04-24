Şeritler çekildi binalar mühürlendi! Depremin şiddeti gün yüzüne çıkıyor
Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da çatlaklar tespit edilen 8 katlı bir bina ile birbirinden ayrılan 5'er katlı iki bina belediye ekiplerince tahliye edilerek mühürlendi. Ankara'dan gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından binanın durumunun netleşeceği öğrenildi.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 15:03 • Son Güncelleme:
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 15:03 • Son Güncelleme: