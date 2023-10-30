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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru

Türkiye Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i, 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti.

30.10.2023 - 14:53 | | Oğuzhan SARI/ANKARA, (DHA)
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Ankara'da 7'den 70'e binlerce kişi, 100'üncü yılda Anıtkabir'e akın etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Anıtkabir'i, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etti. Bu sayı, rekor olarak kayıtlara geçti. Açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi. (DHA)

Cumhuriyetin 100üncü yılında Anıtkabirde ziyaretçi rekoru

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru