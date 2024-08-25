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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bir ilk yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

25.08.2024 - 18:05 |
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bir ilk yaşandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez bugün Ahlat'ta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail'in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDBİRLERİ

Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.

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