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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez bir araya geldi. 17.30’da başlayan toplantı 2 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

31.05.2023 - 16:35 |
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin son toplantısı sona erdi. toplandı. 16.30'da başlayan toplan tı yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

ERDOĞAN, KABİNE SONRASI ULUSA SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi ve yeni kabine üyeleri ile ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. 

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