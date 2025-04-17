Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sırrı Bey için daha olumlu haberler alıyoruz

"OLUMLU HABERLER ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Sırrı Bey için daha olumlu haberler alıyoruz. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Gereken her şey yapılıyor. Cumhurbaşkanımız da süreci yakından takip ediyor. Bizler de bugün buradayız." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bugün Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ettik. Buradaki yetkililerden bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Beyin durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Gereken her şey yapılıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Sırrı Bey insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan bir kişiliğe sahip. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik. Dua ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızı Ceren'le de görüşme imkanımız oldu. 'Görünür şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Sağlık diliyoruz. Sırrı Bey'le daha önce Şenyaşar ailesini barıştırmak için birlikte gayret sarf etmiştik.

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Bu süreç kişileri aşan bir süreç. Terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun parçası. Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte bu süreç hızlanmış durumda. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ailesine iletmiş oldum. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın doktorları süreci takip ediyor. Elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapılıyor."