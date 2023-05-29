GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlar 1 Haziran'da ilan edilecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlar 1 Haziran'da ilan edilecek

YSK tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

29.05.2023 - 15:36 | | Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlar 1 Haziran'da ilan edilecek

YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek. YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek. 

Rezidansta düşüp ölen Saliha hemşirenin annesi: Kızım yaşam doluydu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRRezidansta düşüp ölen Saliha hemşirenin annesi: Kızım yaşam doluyduHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın acı günü

İsveçli Bakan Billström, Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

İsveçli Bakan Billström, Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

Rusya’nın 11 İskender füzesi havada imha edildi

Rusya’nın 11 İskender füzesi havada imha edildi