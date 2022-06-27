Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, sel bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a gidiyor.
27.06.2022 - 21:26 | | DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimata göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidecek.
Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.