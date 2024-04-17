Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünyada yankı buldu! Dikkat çeken analiz: Dengeleyici bir rol oynuyor

Dünyanın gözü kulağı Ortadoğu'dan gelecek haberlerde...

İsrail'in Şam'daki İran elçiliğini hedef almasının ardından yükselen tansiyon İran'ın 'intikam saldırısı' ile zirve yaptı.

Tahran 300'den fazla füze ve İHA ile İsrail'i hedef aldı. İsrail saldırının ardından İran'a karşılık verileceğini ilan ederek misilleme tehdidinde bulundu.

Bu gelişmelerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dünya basınında geniş yer buldu.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerimden okurlarına aktaran Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da son dönemde tırmanan gerilimin tek sorumlusunun Netanyahu ve hükümeti olduğunu söyledi' dedi.

India Today 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benjamin Netanyahu'nun Ortadoğu'daki son gerilimlerin 'tek sorumlusu' olduğunu söyledi' dedi.

'Erdoğan, İran'ın İsrail'e saldırısından Netanyahu'yu sorumlu tuttu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Barron's 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi' dedi.

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İran merkezli Press TV haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da artan gerilimin sorumlusunun yalnızca İsrail rejimi olduğunu söyledi' ifadesine yer verdi.

İsrail ordusuna göre, Tahran yönetimi Cumartesi gecesi İsrail'e doğru 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlattı. İran ordusu saldırının "Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve tüm amaçlara ulaşıldığını" duyurdu.

AOL, Erdoğan'ın Ortadoğu'daki gerilimin tek sorumlusu olarak Netanyahu'yu işaret ettiğini aktardı. Haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayıran Polonya merkezli TVP 'Erdoğan, Gazze'deki “zulüm ve soykırım” devam ettiği sürece yeni bölgesel çatışmaların mümkün olduğunu da sözlerine ekledi ve tüm partileri sağduyu ile hareket etmeye çağırdı' dedi.

Middle East Eye 'Erdoğan Ortadoğu'daki gerilimi tırmandırmaktan İsrail'i sorumlu tuttu' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

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Yunan Kathimerini haberinde 'Kabine toplantısının ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "İsrail bölgesel bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine saldırısı son damla oldu" dedi.' ifadesine yer verdi.

Ethnos ise Erdoğan'ın bölgede oynadığı role vurgu yaptı. Yunan gazete 'Erdoğan, İran ile İsrail arasında dengeleyici bir rol oynuyor' manşetini attı.

Haberde 'İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ilk açıklamasında taraf tutmaktan kaçınan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraf tutmadı ve eleştirilerini İsrail'in Netanyahu yönetimindeki eylemlerine yoğunlaştırarak onu orantısız tepkiler vermekle suçladı' denildi.

Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi' dedi.

Times of Israel haberinde 'İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider, televizyonda yaptığı açıklamalarda, "13 Nisan akşamı yüreklerimizi yakan gerilimin asıl sorumlusu Netanyahu ve onun kanlı yönetimidir" dedi' ifadesine yer verdi.

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Bir başka İsrail gazetesi Jerusalem Post 'Erdoğan: Ortadoğu'daki son gerilimlerin tek sorumlusu İsrailli Netanyahu' manşetini attı.