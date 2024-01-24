Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanÄ± sÄ±ra 4 de Ã§ekimser oy kullanÄ±ldÄ±. TBMM'deki tarihi oturumu dÃ¼nyada dakika dakika takip etti. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan pek Ã§ok yayÄ±n kuruluÅŸu Ã§Ä±kan kararÄ± manÅŸetinden okurlarÄ±na duyurdu.

Wall Street Journal 'TÃ¼rkiye parlamentosu, Ä°sveÃ§'in NATO'ya giriÅŸini onaylayarak, Rusya'nÄ±n Ukrayna'yÄ± iÅŸgaline yanÄ±t olarak ittifakÄ±n tarihi geniÅŸlemesinin Ã¶nÃ¼ndeki son engellerden birini de ortadan kaldÄ±rdÄ±' dedi. NPR bu geliÅŸmeyi 'TÃ¼rkiye parlamentosu Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lmasÄ±na izin verdi' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±na duyurdu.

ABD'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden New York Times 'TÃ¼rkiye Ä°sveÃ§'in NATO Hedefini Destekliyor' baÅŸlÄ±klÄ± haberinde 'TÃ¼rk Parlamentosu'ndaki oylama, BatÄ±'nÄ±n Ukrayna'daki savaÅŸ nedeniyle Rusya'yÄ± tecrit etme Ã§abalarÄ±nÄ± engelleyen aylardÄ±r sÃ¼ren sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeyi hafifleterek Ä°skandinav ulusunu askeri ittifaka katÄ±lmaya yaklaÅŸtÄ±rÄ±yor' yorumuna yer verdi.

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Foreign Policy 'TÃ¼rkiye Parlamentosu Ä°sveÃ§'in NATO ÃœyeliÄŸini OnayladÄ±' manÅŸetini attÄ±.

Euronews 'TÃ¼rk vekiller Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸini onaylayarak daha Ã¶nce tarafsÄ±z olan Ã¼lkenin askeri ittifaka giriÅŸinin Ã¶nÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k bir engeli kaldÄ±rdÄ±lar' dedi.

Spiegel'in manÅŸeti ise 'TÃ¼rkiye Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor' oldu. FAZ haberinde ÅŸu ifadeye yer verdi;

'Ankara ve Stockholm 20 ay mÃ¼zakere yaptÄ±. TÃ¼rk parlamentosu SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ezici bir Ã§oÄŸunlukla Ä°sveÃ§'in BatÄ± savunma ittifakÄ±na katÄ±lma talebi lehinde oy kullandÄ±.'

Â CNN Yunanistan 'TBMM, 287 kabul, 55 ret oyla Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lmasÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±' dedi.

Ä°ngiliz Guardian gazetesi bu karar ile Ä°sveÃ§'e yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmayan tek Ã¼lke olarak Macaristan'Ä±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Al Monitor 'TÃ¼rkiye'nin onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Macaristan, Ä°sveÃ§'in transatlantik ittifaka katÄ±lÄ±mÄ± Ã¶nÃ¼ndeki tek engel olmaya devam ediyor' dedi.

Alman Tagesschau kararÄ±n Ä°sveÃ§ tarafÄ±nda sevinÃ§ ile karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. SÃ¼ddeutsche Zeitung 'KulÃ¼be hoÅŸ geldin' baÅŸlÄ±klÄ± haberinde ÅŸu ifadeye yer verdi;

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'TÃ¼rkiye acele etmedi ama 20 ay sonra Ankara'daki parlamento Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± onayladÄ±.'

Katar merkezli Al Jazeera 'TÃ¼rkiye parlamentosu dÃ¶rt saatten fazla sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yelik hedefini onayladÄ±' dedi.

YUNAN GAZETE ERDOÄžAN'IN PLANINI YAZDI

Yunan Kathimerini ise karar ile TÃ¼rkiye'nin F-16 alÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engelin kalkmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te ErdoÄŸan'Ä±n uygulayacaÄŸÄ± planÄ± yazdÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin ABDâ€™den talep ettiÄŸi 40 adet yeni Blok 70 F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ve mevcut filosuna 79 modernizasyon kiti iÃ§in resmi onay sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini yazan Yunan gazete 'F-16'lar TÃ¼rkiye'ye geliyor. ABD ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda bu iki konunun neredeyse paralel olarak ilerlemesi yÃ¶nÃ¼nde bir anlaÅŸmanÄ±n olduÄŸu birkaÃ§ haftadÄ±r biliniyor' dedi.

Haberinde devamÄ±nda ise 'Edinilen bilgiye gÃ¶re, Meclis'in onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ErdoÄŸan, Washington'un adÄ±mlarÄ±nÄ± bekleyecek ve F-16'larÄ±n satÄ±ÅŸÄ± saÄŸladÄ±ktan sonra Ä°sveÃ§'in NATO'ya katÄ±lÄ±m protokolÃ¼nÃ¼ resmi olarak imzalayarak ilgili mektubu Ä°ttifak'a gÃ¶nderecek' denildi.

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Yunan IN.gr 'Geriye sadece CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n son imzasÄ± ve kararÄ±n resmi gazetede yayÄ±nlanmasÄ± kaldÄ±' dedi.

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Ä°SVEÃ‡'Ä°N GÃ–ZÃœ ERDOÄžAN'IN Ä°MZASINDA

Ä°sveÃ§li yayÄ±n kuruluÅŸu SVT, Ä°sveÃ§ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± Tobias BillstrÃ¶m'Ã¼n sÃ¶zlerine geniÅŸ yer ayÄ±rdÄ±. BillstrÃ¶m, karardan dolayÄ± mutlu olduÄŸunu ancak hÃ¼kÃ¼metin artÄ±k TÃ¼rkiye cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bu kararÄ± imzalayÄ±p gÃ¶ndermesini beklediÄŸini sÃ¶yledi.

BillstrÃ¶m, 'Elbette TÃ¼rkiye tarafÄ±nda bu gerÃ§ekleÅŸene kadar sÃ¼reci bitirmiÅŸ sayÄ±lmayacaÄŸÄ±z' dedi.

Dagens Nyheter 'BaÅŸvurunun ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor' dedi. Expressen ise 'TÃ¼rkiye Ä°sveÃ§'e yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±' manÅŸetini attÄ±.

Haberde 'TBMM Ä°sveÃ§'in NATO'ya alÄ±nmasÄ±nÄ± onayladÄ±. ArtÄ±k ErdoÄŸan'Ä±n imzalamasÄ± kaldÄ±' denildi.