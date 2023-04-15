Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Bugün açılacak olan dev sağlık kompleksi, sağlık sisteminin gücüne güç katacak. Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

"BU HASTANEYE GELEN, İÇERİ GİRDİĞİ ZAMAN ZATEN HUZUR BULUYOR"

Dün cuma namazı çıkışı şehir hastanelerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yapmıştı;

Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor.

"BİZİM ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND'DAKİNİ AŞTI"

Dünyada sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der 'Cleveland…' bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'dakini aştı. Şurada İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizin durumu ortada. Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun tüm bu hastanelerimiz ortada. Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

"ŞU ANDA HASTANELERİMİZİN BİRÇOĞUNDA SİSMİK İZOLATÖRLER VAR"

Hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.