Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zühtü Arslan'a tebrik

AYM, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle bugünkü Genel Kurul gündemine başkanlık seçimini aldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.

15 kişinin oy kullandığı seçimde, Zühtü Arslan 8 oy alarak 3'üncü kez başkan seçildi. Arslan'ın rakiplerinden İrfan Fidan 5 oy, Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

ERDOĞAN'DAN ARSLAN'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

Zühtü Arslan, AYM Başkanlığı görevine ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi. Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde yeniden aday olmuş ve oyların salt çoğunluğunu alarak ikinci kez seçilmişti.