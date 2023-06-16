Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için Twitter hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." dedi. (DHA)