Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesine operasyon sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır." dedi.

Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız." ifadelerini kullandı.