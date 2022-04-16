Milli Uzay Programı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Uzay Programı"nda müjde olarak duyurduğu uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı ile ilgili umut veren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Uzaya gidecek Türk’ün kim olacağı merak edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank astronot seçimi ile ilgili ilanın yakında yayınlanacağını duyurdu. Peki, Uzaya gidecek Türk vatandaşı nasıl seçilecek? Türk astronot başvurusu ilanı ne zaman yayınlanacak? Uzaya gitmek için şartlar belli oldu mu? İşte merak edilenler…

Milli Uzay Programı’nda umut veren gelişme! Uzaya gidecek Türk astronotların seçimi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilana çıkacak. Açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı"ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, bilimsel çalışmalar yapacak "uzay yolcusu"nun hangi kriterleri taşıyacağı da merak konusu olmuştu.

UZAYA GİDECEK TÜRK VATANDAŞI NASIL SEÇİLECEK?

Başvuranlar arasından elemeler sonrası iki kişi seçilecek ama sadece biri; sıra dışı ve bir o kadar da zorlu yolculuğun başrolünde olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşı seçildikten sonra bir dizi eğitimden geçirilecek. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım daha önce, 10 gün minimum bir yiyecekle mesela idare edecek, uyumayacak, tansiyon gibi sağlık problemlerinin olmadığı, alkol ve sigara kullanmayan kişinin seçileceğini açıklamıştı. Uzaya gönderilecek astronotun kemik kırığının olmaması gibi akla gelmeyecek pek çok kriteri de geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda, zor bir ortamda doğru karar verebilme, hızlı hareket edebilme, psikolojisinin ondan etkilenmeden çalışabilmesi gibi hususlar da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor.

TÜRK ASTRONOT BAŞVURUSU İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay ve havacılık tıp çalışmalarıyla ilgili "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Uzaya gidecek Türk vatandaşını testlerden geçireceğiz" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan Bakan Varank, uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz." dedi.