Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
30.05.2023 - 22:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik etti.
Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan @GalatasaraySK’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/0rvZRbnsW7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2023