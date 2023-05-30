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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

30.05.2023 - 22:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

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