Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.