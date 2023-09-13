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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Sakarya Zaferi'nin 102. yıldönümü için bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

13.09.2023 - 15:46 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102. yıldönümü için bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

 

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