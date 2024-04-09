Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

ERDOĞAN, ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler" ifadelerine yer verildi.

UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.