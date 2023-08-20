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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic ile bir araya geldi.

20.08.2023 - 18:47 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13.50’de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik etti.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic ile bir araya geldi.

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