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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

31.05.2024 - 13:43 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki görüşme

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Viktor Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.

ERDOĞAN, KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

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