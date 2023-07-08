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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

08.07.2023 - 16:59 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yayımladığı mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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