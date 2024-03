Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla İftar Programı'nda konuştu: Devlet hem ana hem babadır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet korumasındaki çocuklarla yaptığı iftar sonrası konuşmasından satır başları;



Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş büyüğünüz olarak hala özlemlerimi duyduğumu belirtmek isterim. Biliyorsunuz devlet hem anadır hem babadır. Sevgili çocuklar değerli misafirler 23 milyon çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz. son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin korumasındaki çocukları da geleceklerine güvenle bakmalarını sağlıyoruz. Özgüven sahibi olmanızı ve asla karamsarlığa düşmemenizi rica ediyorum. Aile bireylerinin eksikliğini evlatlarımıza hissettirmeme konusunda milletimize de göre düşüyor. Nasıl olsa birileri bakıyor dememek lazım. Bu anlayışla bakılması gerekmektedir. Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum kalın sağlıcakla.

