Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz, millet de affetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Tutuğunuz oruçların yaptığınız hayrın Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle ramazanı buruk geçiriyoruz. Sizler tüm burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi paylaştınız, ne gerekiyorsa canla başla çalışarak Depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz. Birileri dedikodular uydurdu. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz afette sizler durmadınız koşturdunuz.

Enkaz kaldırma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızı yoğun şekilde inşaatlar devam ederken, 1 yıl içerisinde tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Bunlarla beraber deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Prefabrik konutlar kurduk. Bunlar rasgele olan işler değildi. Biz bunları ispat etmiş iktidarız. Bunları Van'da, Elazığ depreminde ve İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek, konutları teslim ettik. Bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz başka. Yaralılarımızı aynı zamanda KYK yurtlarında da barındırıyoruz. İstiyoruz ki, kimse benim halim ne olacak demesin.

"İLK ANDAN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNE KOŞTUK"



Bay bay Kemal denilen zat ve onun yavrucukları 'Online sistemle üniversite eğitimi olmaz' dediler. Covid'de bu işi yapmadık mı? 2 yıl boyunca. Şimdi işimiz Covid'den daha beter. Kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. Biz dertliyiz. 850 bin yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Herkes de bundan memnun kaldı. Milletimizin tüm imkanları devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Devlet burada. AFAD bu işler için kuruldu. İlk andan itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı. 'Su yok' dediler. Biz her şeyi söyledik. Kullanma ile içme suyunu birbirine karıştırmayın dedik. İçme suyu için binlerce TIR gönderdik. Çadırlara girdiğimde görüyordum, blok blok su bidonları. İftiranın sonu yok. Kötü söz sahibinindir. Kimin milletinin derdiyle dertlendiği, kiminin istismar peşinde koştuğu ortaya çıktı. Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne milletimiz affedecektir.