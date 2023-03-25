Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür" dedi. Erdoğan, "Bugün artık sürekli ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan değil, savunma sanayiinden terörle mücadeleye, sağlık, eğitim, ulaşım ve enerjiye kadar her alanda başarılarıyla destan yazan bir Türkiye var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurul'un ve Vakfımızın 50. yıl kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum.

Bu sene 11 ayın sultan Ramazan'a ulaşmanın sevincini, diğer tarafta deprem felaketinde 50 bin canı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. 14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden depremler, 85 milyonun yüreğine kor ateş gibi düştü. Deprem bölgesindeki kayıpların acısını derinden hissediyoruz.

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Kahramanmaraş ve Hatay'ı tekrar ziyaret ettik. Deprem konutları temelini attık, iftarımızı depremzede kardeşlerimizle açtık. Maraş ve Hataylı vatandaşlarımızın hayata tutunma azmine şahit olduk. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz bu Ramazan'da bizden daha fazla anlayış göstermemizi bekliyor.

Depremin vurduğu şehirlerimizde her gidişimizde gönüllü kuruluşlarımızın gözlerimizi yaşartan faaliyetlerine bizzat şahitlik ediyoruz. Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasından depremzedelerimize maddi manevi destek verilmesine kadar her alanda vakıflarımız aktif şekilde sahada koşturuyor.

Devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde depremin yaralarının bir an önce sarılması için canla başla gayret gösteriyorlar. Şov yapmadan, reklam ve algı peşinde koşmadan, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gerçekten gurur verici işlere imza atıyorlar. Şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazı için gecesini gündüzüne katan tüm vakıf ve derneklerimizi buradan tebrik ediyorum. Milletin derdiyle dertlenmeyen, hayırlı iş görmek istemeyen bu asalakları kendi hırsları ile baş başa bırakıyorum.

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin başta olmak üzere kimin ne niyetle hareket ettiğini gayet iyi görüyor. Vatandaşlarımız sizlerle tüm vakıf, dernek ve ilim-irfan kuruluşlarına teşekkür ediyor. Bu dualar bizi teşvik etmenin yanı sıra omuzlarımızdaki yükü ağırlaştırmaktadır. Yüzünü bize çevirmiş hiçbir kardeşimize mahcup olmama mesuliyetiyle karşı karşıyayız.

Umudunu bize bağlamış hiçbir kardeşiminiz karşısında mahcup olmama zorunluluğumuz var, tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz.

ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK

Kendi alanında güçlü bir geleneği temsil eden İlim Yayma Vakfımız davamızın bayraktarları arasında yer alıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirmenin ceddiyle çalışıyor. Vakfımızın tedrisatından geçen binlerce kardeşimiz insanlığa hizmet ediyor. Bu fani dünyada mal, mülk, koltuk değil; ülkesine milletine, ümmete ve insanlığa hayırlı işler yapmaktır. Bizler kalıcı eserler için çalışan insanlarız. 40 yıldır siyasetin farklı kulvarlarında aziz millete aşkla hizmet ediyoruz. Allah'ın takdiri, milletimizin tensipleriyle başbakan, cumhurbaşkanı olarak çok önemli projelere imza attık. Bu aziz vatanı payidar kılmak, küresel nizamda hak ettiği yere ulaştırmak için çaba harcadık. Gerçekten çetin mücadeleler verdik.

CİDDİ SINAMALARLA KARŞILAŞTIK

40 yılı aşan süreçte ciddi sınamalarla karşılaştık. Ekonomimizi güçlendirdik, demokrasimizi büyüttük, yasakları kaldırdık. Kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Daha da artacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan, KKTC'nin haklarının korunmasına kadar pek çok imkansızı başardık.

KAST SİSTEMİNİ KALDIRDIK

Altyapı ve üst yapı yatırımlarında kat ettiğimiz mesafe önemlidir. Bizim önemli başarımız, yasakları kaldırarak milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Parya muamelesi gören Anadolu insanına bu ülkenin birinci sınıf vatandaş olduğunu yeniden hissettirdik. Üniversite kapılarında ağlayan başörtülü kızlarımızı unutmayız. Kılık kıyafeti nedeniyle çalışması kısıtlanan kadınlarımızı unutamayız. Hastası rehin kalan garipleri unutmayız. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yükünü sırtlayan esnaflarımıza, maaş alamama korkusu yaşayan memur ve emeklimize; toplum kesiminin tamamına hak ettikleri değeri biz verdik. Sessiz devrimlerle bu millete dikte edilen kast sistemini ortadan kaldırdık.

YENİ MÜJDELER VERECEĞİZ

Milli muharip savaş uçağımız başta olmak üzere birçok savunma sanayi ürününü hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz.

Şu anda 6'lı masada onları görüyorum. Uyandıkları gaflet duygusundan bir an önce uyanmalarını diliyorum. Birisi ne dedi 'Çamlıca'yı dolduramaz', ne oldu tıklım tıklım doldu. Bizim de eksiklerimiz kusurlarımız olmuştur. Samimiyetimize, gayretimize 85 milyonun hepsi şahittir.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Yeni bir seçimin, imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemlidir. 14 Mayıs tam bir manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerine kadar tüm şer şebekeleri 14 Mayıs seçimine kilitlenmiş durumda.

Biraz evvel Putin'le görüştüm. Rusya neyi takip ediyor. Bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor. Hafta bir bu irtibatlarımız devam ediyor.

14 Mayıs'ta bu zaferi perçinlediğimiz anda yeni bir dönem başlayacak. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonucu almak için her türlü operasyonu yapmaktalar. Terör örgütleriyle el ele omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize herhangi bir fayda gelebilir mi? Bunlar ülkemize ne kazandıracaklar? Milletimizin yüksek feraseti 14 Mayıs'ta bu işi çözecektir.

Bu sinsi niyetlerini de en üst düzeyde ortaya koyuyorlar. 14 Mayıs asla ihtiras penceresinden bakmayın. Biz o safhaları aşalı çok oldu.

BUNLARA MİLLETİN GELECEĞİNİ EMANET EDEMEYİZ

3-5 oy daha fazla kapmak için tüm marjinal yapılarla iş tutanlarla bu milletin geleceğini emanet edemeyiz. 14 Mayıs'ta bunları hep birlikte sandığa gömeceğiz.