Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerle alkış polemiğine tepki: Yaşadığımız sevince tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Her yatırım için yapamazsınız diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik.

"YAŞADIĞIMIZ SEVİNCE TAHAMMÜL EDEMEDİLER"

Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı ya. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirsek dolaştın. Cezaevinde teröristleri nasıl çıkaracağım diye bakıyor. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız. Kan emicilere asla fırsat vermeyiz. Bu zihniyet yapmadığını bırakmadı, kahraman ordumuzu hedef aldılar.

Egemenliğimizi hedef alan ülkelere gösteremediği tepkileri komutanlarımıza gösteren biri siyasetçi olabilir mi? Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar.

Bu ülkenin hangi hakkını bunlar savunabilir. Bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz.

Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına böyle çöreklendiler. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye hedef alanların yanında oldular.

Resmi rakam 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.

6'LI MASAYA TEPKİ

Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun. Ah, ah... Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur.