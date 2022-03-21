Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu arzumuzu yerine getireceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milletvekili ve il başkanı olarak bu davaya eşsiz katkılar vermiş sizler üzerine, emeğiyle gayretiyle partiye hizmet etmiş arkadaşlarımıza şükran sunuyorum. Sık sık tekrarladığımız tespitimiz var; AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de, verdiği tüm mücadelede dimdik yanında duran milletimizdir.

"KADRO DEĞİŞİMLERİ BAYRAK YARIŞIDIR"

Kadro değişimleri bayrak yarışıdır. AK Parti milletin partisidir, kuran da iktidara getiren de milletimizdir. Partimizi medeniyetimizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin pençesinden hep birlikte kurtardık. Bugün de aynı azimle çalışmalıyız.

"İNSAN KENDİ EVİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN DAVET BEKLEMEZ"



Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir resim olarak nitelendiriyorum. Bu resimden hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada büyük bir eksiklik ortaya çıkar. Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağımız AK Partimizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimizedir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için davet beklemez.

"ÇEVRENİZDEKİ İMKANI SONUNA KADAR KULLANMANIZI BEKLİYORUM"



Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, paha biçilemezi işte buradadır. Ne parti olarak ne ülke olarak böyle bir hazineye sırt çeviremeyiz. Haklı haksız gerekçe, sizlerin AK Parti ve ülkenin mücadelesinin dışında tutmaya bahanesi olamaz. Anadolu'yu kendimize, dervişiyle abdalıyla birlikte vatanda yaptık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin geri kalmışlığından AK Partimizin verdiği mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerindeki hakkının yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden torunlarınıza, evlatlarınıza miras bırakacağınız Türkiye için çevrenizdeki imkanı sonuna kadar kullanmanızı bekliyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, "kim var dendiğinde" sağına soluna bakmadan "ben varım diyecek" dava adamlığı bekliyorum. Biz bu güne kadar girdiğimiz her mücadeleyi, sizlerin desteğini ve varlığını hissettik. Sizleri bir kez daha safları sıkılaştırmaya özellikle davet ediyorum.

Sizlerde birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yeniden ve tekrar daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim istiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdi, karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak kabiliyete, dirayete sahiptir. Bu doğrultuda göstereceğiz tüm gayretler için şimdiden hepinize şükranlarımı sunuyorum.

"HAYAT PAHALILIĞI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Forum Metaverce toplantısında geleceğin teknolojilerini konuştuk. Planlarımızı programlarımızı hazırladık. Kısa sürede Cumhuriyet tarihinde yapılanları 2'ye 3'e katlayarak eser hizmetleri ortaya koyduk. Bu hafta da Tokat havalimanının açılışını yapacağız. Salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sarsıntı, onca yıllardır ülkemizi atılım için önümüze tarihi fırsat çıkardı. Ekonomi programımızda köklü bir değişime gitme zaruriyeti çıkardı. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerini, Ukrayna-Rusya savaşı gibi iyice bozulduğu bir dönemdeyiz. Bu durumun olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Hem kurdaki yükseliş, hem de küresel emtiyadaki artışların tetiklediği vatandaşlarımızı koruma politikamızı uyguladık. Sadece doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyarın üzerindedir. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek boynumuzun borcudur. Ancak bu hususları değerlendirilirken şu gerçeklerin unutulmaması gerektiğine inanıyoruz.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNE ÇIKMA ARZUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Türkiye istihdamı, yani insanların çalışacakları iş, evine götürecek ekmek, çocuklarına mahcup olmayacakları durumu koruyan bir ülkedir. Üstelik hayat pahalılığının olumsuz etkileri, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissediliyor. Sosyal destek programlarımızın etkinliğini artırarak hiçbir vatandaşımızın aç açıkta kalmadığı bir sistemle hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm sektörlerinde ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları değerlendirerek ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma arzumuzu yerine getireceğiz.