CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Belediye BaÅŸkanÄ± KÃ¼rÅŸat Engin Ã–zcan'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±; "Ä°nÅŸallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artÄ±rarak devam ettireceÄŸiz. TeÅŸekkÃ¼r Nazilli!" notu ile paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede rekor beÄŸeni alÄ±rken, vatandaÅŸlar yorumlarda Nazilli'de tarihi bir kalabalÄ±ÄŸa imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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