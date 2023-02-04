CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Nazilli'ye teÅŸekkür
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Nazilli programÄ± sonrasÄ± meydanlarÄ± dolduran on binlerce kiÅŸiye sosyal medya hesabÄ±ndan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.
04.02.2023 - 21:08 | | AYDIN (Ä°HA)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Belediye BaÅŸkanÄ± KÃ¼rÅŸat Engin Ã–zcan'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±; "Ä°nÅŸallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artÄ±rarak devam ettireceÄŸiz. TeÅŸekkÃ¼r Nazilli!" notu ile paylaÅŸtÄ±. PaylaÅŸÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede rekor beÄŸeni alÄ±rken, vatandaÅŸlar yorumlarda Nazilli'de tarihi bir kalabalÄ±ÄŸa imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
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