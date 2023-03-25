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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" dedi.

25.03.2023 - 16:37 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14'üncü ölüm yıldönümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Erdoğan'ın yayınladığı mesajda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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