Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bayraktar Grubu’na AK Parti’nin verdiği bir kuruş yok

Törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı selamladı. Burada yaptığı konuşmada ülkeyi sevmenin lafla olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu ülkeyi sevmek öyle lafla olmaz. Boş vaatlerle, yalanla, dolanla, devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlama taahhüdüyle sevmek asla olmaz. Sevmek hizmetle olur. Sevmek enerjiden savunmaya, dış politikadan, otomotiv sanayine kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek milletimizin yüz yıllık hasretini dindirmekle olur. Sevmek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle olur. Sevmek, bize bu toprakları vatan yapanların mirasına sahip çıkmakla, o mirası yaşatmakla, İhya etmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları 1453'ten, 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur’un hemşehrileri terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. Manda ve himaye kabul edilemez düsturu ile istiklal mücadelesini başlatanların evlatları Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır” diye konuştu.

‘HİZMETE AÇTIKLARIMIZ SAYMAKLA BİLE BİTMİYOR’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık süredeki hayata geçirdikleri proje ve eserlerin yer aldığı videoyu kalabalığa izletti. Video sonrasında konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Bunlar bizim referanslarımız. Peki Bay Bay Kemal'in referansı ne? Acaba ne yapmış? Ziya Paşa ne diyor biliyor musunuz ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’. Bay Bay Kemal senin ne eserin var. Biz SGK Genel Müdürlüğünden seni tanırız. Rahmetli Savaş Ay sağ olsaydı da senin o halini, o acıklı halini tüm Türkiye’ye tekrar bir gösterseydi. Eser ve hizmet siyasetinden her vilayetimiz gibi Trabzon’da yararlandı. Bugüne kadar Trabzon'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yaptıklarımız ve bugün hizmete açtıklarımız sadece özetin özeti olarak saymakla bile bitmiyor. Seçimlere 11 gün kaldı. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Trabzon'un tüm yaylalarından duyulsun. Trabzon, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmamız gerekiyor."







‘SEÇİM GÜNÜ BİR KAZAYA YOL AÇARSAK EVLATLARIMIZIN ELLERİ BİR ÖMÜR BOYU YAKAMIZDA OLUR’



14 Mayıs seçimlerinin öneminde değinen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sizlerden ve tüm teşkilat mensuplarımızdan bize gönül verenlerden bir ricam var. Seçim gününe kadar sandıkta kullanacağı oy konusunda hala tereddüdü olan bir yakınınızı, eşinizi, dostunuzu, komşunuzu bulacaksınız, gidip ona bizim en kalbi selamımızı ileteceksiniz. 14 Mayıs’ın ne için önemli olduğunu anlatacak ve kendisinden mutlaka destek sözü alacaksınız. Gençler unutmayın bizim için ast olan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Gerisi Allah'ın izniyle muhakkak gelecektir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum gençler. Eğer bunu yapmaz ve seçim günü bir kazaya yol açarsak evlatlarımızın elleri bir ömür boyu yakamızda olur onu da bilin. Yarın Giresun, Ordu ve Samsun'dayız. Oradaki kardeşlerimize de şimdiden kendilerinden aynı gayreti beklediğimi ifade ediyorum. Tabii biz milletimizden 14 Mayıs'ta desteği birileri gibi öyle palavra atarak, dilimize geleni söyleyerek istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim geçmişte yaptıklarımız yanında önümüzdeki dönem için de her biri çalışılmış her biri mutlaka hayata geçirilecek taahhütlerimiz bulunuyor. Adeta bir kitap hacminde olan seçim beyannamemizde hepsi mevcut."



Erdoğon, kalabalığa yeni dönemde yapmayı planladıkları projelerin olduğu videoyu da izletti.

‘HİÇBİR DÖNEMDE BUGÜNKÜ KADAR KARMAKARIŞIK BİR MUHALEFET TABLOSUYLA KARŞILAŞMADIK’



Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Biz işte buyuz, hayal ederiz, programlarız, planlarız, projeye dökeriz ve yaparız. Bizim icraatlarımıza hayalleri bile yetişemeyenler de öyle saçmalayıp gezer. Fındığın nerede yetiştiğini bilmezler. Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Bunların söylediklerine inanıyor musunuz? Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir, çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Her yerde aynı taktiği uyguluyorlar. Ama yalancı çoban misali kimseyi inandıramıyorlar. Proje diye açıkladıkları ama aslında gerisinde çok sinsi niyetlerin bulunduğu bazı işleri ayrı tutuyorum. Şimdi sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Koalisyonlar kurulmuştur. Dengeler gözetilmiştir. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz, pervasız, karmakarışık bir muhalefet tablosuyla karşılaşmadık. Güya siyasetin her renginden partileri bir araya getirerek bir masa kurdular. Masanın etrafındaki ortakları yanında bir de altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Koalisyondaki genel başkanlardan biri masadan kalkıp otururken çıkan arbede de masanın altındaki ortak, masanın üstüne çıktı. Derken bir de masanın kurulduğu kapının arkasında gizlenen ortaklar bulunduğu ortaya çıktı. Kandil’deki PKK elebaşları bir yandan FETÖ'nün yurt dışına kaçan elebaşları diğer yandan masaya ayar vermeye, istikamet göstermeye başladılar” diye konuştu.



‘TABLO GERÇEKTEN ÇOK VAHİM’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle dedi:



"Kardeşlerim geçmişten bugüne masanın etrafındakilerin gerçek yüzü bu. Terör örgütlerinin elebaşları her gün Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıyor. Kimseden ses çıkmıyor. Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara sadece Kılıçdaroğlu değil masadaki diğer ortaklar da itiraz etmiyor. Tablo gerçekten çok vahim. Bir yanda cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP var diğer yanında cumhuriyet ile hesaplaşmaya geldiklerini söyleyenler var. Bir yandan lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayan bir hanımefendi var, diğer yanda Türkiye'yi Suriyeli’leştirmekten söz eden bir başka kadın var. Bir yanda ağzından milli görüşü düşürmeyen biri var, diğer yandan insanımızın tüm değerlerini çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var; maalesef başka sermayeleri de yok, onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi de aynı masanın etrafında buluşmuş, kin ve nefret tohumları saçarak bizim üzerimizden doğrudan milletimize parmak sallıyor.”







‘ÜLKEMİZİ MANDA TARZI BİR YÖNETİMİN BOYUNDURUĞU ALTINDA TUTMA ÇABASINI GÖRÜYORUZ’



"Milli mücadele, sadece düşmanı denize dökmemizden ibaret değildir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii her senaryo gibi bunun da zaafları gerisindeki asıl silueti, kendini belli etmeye başladı. Cumhuriyetimizin ilk asrına damgasını vuran ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına niye düşmanlık ettikleri anlaşıldı. Türkiye Yüzyılı hayalimize çelme takmak için ne için bu kadar canhıraş gayret gösterdikleri anlaşıldı. Kardeşlerim meğer bunların aklında milletimizin milli mücadeleyi zafere ulaştırarak bir asır öncesinde Anadolu topraklarına gömdüğü mandacılık özlemi var. Hatırlarsanız milletimiz, vatanını kurtarmak, bayrağını ilelebet dalgalandırmak, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarını yurdunun üstünde hep inletmek için canını dişine takarak milli mücadeleyi başlatmıştı. Şimdi Kandil’de olanların dini var mı? İmanı, bayrağı, ezanı var mı? Bay Bay Kemal, onlarla beraber değil mi? O masanın etrafındakiler onlarla beraber değil mi? Bunlara 14 Mayıs'ta öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkmamaları lazım. Milli mücadele, sadece düşmanı denize dökmemizden ibaret değildir. Darbelerin, cuntaların, vesayetin, terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir yönetimin boyunduruğu altında tutma çabasını görüyoruz” ifadesini kullandı.



‘YALAN BUNLARDA GANİMET AMA HESABINI ÖDEYECEKLER’



Erdoğan, "AK Parti bu ülkede gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimi ile tüm dünyaya bir mesaj vermiştir. Bu mesaj Türkiye'nin ve Türk milletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğüne olan bağımlılığının haykırışıdır. Ülkemizin iftihar vesilesi projelerine işte hemşehriniz Sürmeneli Bayraktar ailesine şu anda bunlar saldırıyor mu? İHA’ya, SİHA’ya, Akıncı’ya, Kızıl Elma'ya saldırıyor mu? Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bay Bay Kemal eğer yüreğin el veriyorsa, gerçekten zerre kadar yüreğin varsa Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar Bey zaten devletten bırakın kredi almayı, arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle, yalan bunlarda ganimet. Ama hesabını ödeyecekler. Şimdi öyle bir haykıralım ki Giresun, Ordu, Samsun duysun; yarın oradayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası canlı bağlantı kurarak, Yeni Zigana Tüneli’ni hizmete açtı. Erdoğan, katılımcılarla birlikte kurdele keserek kente kazandırılan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra Trabzon AK Parti milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak alandan ayrıldı.