Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gabar' mesajı: Yaptığımız hamlelerle bu kirli tezgâhı bozuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Gençler,

Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık.

Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan Haberler değil, müjdeler geliyor.

Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım. Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.

Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ’ın “Petrol Fırtınası” adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.