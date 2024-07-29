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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

29.07.2024 - 14:36 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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