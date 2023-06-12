Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i telefonla arayarak, Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
12.06.2023 - 11:17 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Kazakistan’daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.