Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Kazakistan’daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini de ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.