Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki acılı ailelere başsağlığı
21.04.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini tek tek arayıp başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini cenaze törenlerini izleyen günlerde tek tek arayıp başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.