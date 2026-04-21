GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki acılı ailelere başsağlığı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki acılı ailelere başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki acılı ailelere başsağlığı

21.04.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini tek tek arayıp başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini cenaze törenlerini izleyen günlerde tek tek arayıp başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Güncel Haberler

