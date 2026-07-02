Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Kaza, ilçeye bağlı Kutlubeyler köyü Ören Başı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutlubeyler köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Ali Daşdemir (44) öğle saatlerinde su tankeri takılı traktörle meyve ağaçlarını sularken su tankerinin tekerinin çukura düşmesi sonucu traktör devrildi.

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Devrilen traktörün altında kalan Daşdemir'i gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa Ali Daşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daşdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.