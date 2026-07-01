Otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

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Kaza, Hüseyin Nihal Adsız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan A.B. yönetimindeki 48 JL 648 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.