Aydın'a 280 milyon liralık dev eser! Başkan Çerçioğlu: Söz verdik yaptık
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesinde yapımı sürdürülen 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonunda sona yaklaşılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 280 milyon liralık yatırımın kente kazandırılacağını belirterek, "Söz verdik yaptık" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı spor salonunda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Yaklaşık 9 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olan ve 3 bin seyirci kapasitesiyle hizmet verecek tesis, tamamlandığında Aydın'ın spor altyapısına önemli katkı sağlayacak.
Modern yapısıyla dikkat çeken tesiste voleybol, basketbol, hentbol ve farklı salon sporlarının yapılabileceği sahaların yanı sıra çok amaçlı etkinlik alanları da bulunacak.
Tesisin hizmete açılmasıyla birlikte hem profesyonel hem de amatör sporcuların kullanımına sunulması hedefleniyor.
Kentte spor yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kapalı spor salonunun, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olması ve Aydın'ın spor yaşamına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
30 Temmuz Perşembe günü hizmete açılışının yapılması planlanan kapalı spor salonu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdik yaptık.
Aydınımıza spor alanında 280 milyon liralık dev bir eser daha kazandırıyoruz. 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonumuzda; voleybol, basketbol, hentbol ve çeşitli salon sporlarına uygun sahaların yanı sıra etkinlik alanları da yer alacak. Yeni spor salonumuz Aydınımızın aydınlık geleceğine armağanımızdır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.