Aydın'a 280 milyon liralık dev eser! Başkan Çerçioğlu: Söz verdik yaptık

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Aydınımıza spor alanında 280 milyon liralık dev bir eser daha kazandırıyoruz. 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonumuzda; voleybol, basketbol, hentbol ve çeşitli salon sporlarına uygun sahaların yanı sıra etkinlik alanları da yer alacak. Yeni spor salonumuz Aydınımızın aydınlık geleceğine armağanımızdır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.