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Gündem2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
HaberlerGündem Haberleri 2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

01.07.2026 - 23:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...

12026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak.

22026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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32026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Adaylar, başvurularını 1 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Adayların tümü, 6 Eylül tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

42026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.