2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde uygulanacak.
2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 1 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Adayların tümü, 6 Eylül tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.