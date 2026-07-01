2026 Lisans KPSS başvuruları başladı mı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman başladı? 2026 Lisans KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

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Adaylar, başvurularını 1 Temmuz tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Adayların tümü, 6 Eylül tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.