Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Esnafa ve öğrenciye müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Her birini birer inanç, azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğümüz oyuncularımıza bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.



'ÜLKEMİZİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE YARININI KUCAKLAYAN KAPSAMLI BİR MUHASEBE YAPTIK'



Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Gazi Meclisimizin genel kurulunda yaptığımız 27'nci dönemin son yasama yılının açılış konuşmasında ülkemizin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptık. Konuşmamızı önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının 2'nci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



'CHP'DEKİ TARTIŞMALAR YASAKÇI BİR ZİHNİYETİN HALEN PUSUDA BEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ'



Erdoğan, geçen çarşamba günü TBMM'de yapılan AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ve tarihi bir çağrı yaptık. Esasen 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içerisinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında mecliste 411 oy ile kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun da güçlendirilmesini içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.



'ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURMA KARARI ALDIK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Türkiye'deki Alevi-Bektaşi vatandaşlar için uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttükleri tarihi adımları açıkladıkları törene katıldıklarını hatırlatarak, "Restorasyonu tamamlanan Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhangazi Devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri olmuş, attığımız birlik, beraberlik, kardeşlik adımının sembolü bir mekandır. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 cemevi de yine verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı olmuştur. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' deyişi bizim sıkça dile getirdiğimiz ve samimiyetle bağlı olduğumuz bir düsturdur. Ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini beklentilerini tespit ettik. Bunlardan idari tasarruflarla hemen çözülebilecek olanları valiliklerimiz ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık" dedi.

"KÜRESEL KRİZİN YIKICI ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEYİ BAŞARABİLİYORUZ"

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Türkiye diğer devletlerden faklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların etkisiyle tehditleri önceden görebilmeye sahiptir. Diplomaside uzunca süredir uğradığımız haksızlıklar ve çifte standart bize bölgesel dalgalanmalar konusunda yapıcı ve yeni politikalar sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en aza indirmeyi başarabiliyoruz. Bugün ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre; bir önceki aya göre 0,4 azalışla %9,6 ile tek haneye gerilerken, istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken her kesimden insanımızın hayat pahalılığının yol açtığı refah kayıplarını giderecek adımları birer birer atıyoruz. Hemen her programımızda çeşitli kesimlere yönelik, ekonomik ve demokratik müjdelerimizi açıklıyoruz.

"SOSYAL KONUT BAŞVURUSU 7.2 MİLYONA ULAŞTI"

Bugünkü kabine toplantımızda bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptık. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut 250 bin arsa kazandırma amacını taşıyan kampanyamızdaki son gelişmelerle ilgilidir. Son dönemde konut, kira, ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi yeni ve daha büyük adımlara yönelttiler. Kampanyaya 7.2 milyon başvuru yapıldı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konutu 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. Konut inşaası amaçlı arsa sayını da 1 milyona çıkartma kararı aldığımızı bir süre önce duyurmuştuk. 1 milyon arsa ile ilgili bakanlığımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir.

"ARSALARA EV YAPABİLMELERİ İÇİN DESTEK VERİLECEK"

Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde vatandaşlarımıza sunmakla kalmayıp, evlerini bir an önce yapabilmelerine de destek vereceğiz. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Hak sahipleri çoğunluğu sağladıkları zaman TOKİ'ye başvurarak talepte bulunabilecek. Zemin + 5 katı geçmeyecek, bankalarla iş birliğine gidilebilecek. Başvuruları bugün başladı. Arsaların tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek,. Müstakil parseller 192 bin lira, hisseli 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz. İlk evim, ilk yerim iş yerim kampanyasının ülkemizde açacağı ekonomik hareketlilik 2 milyar liraya ulaşacak. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olasını diliyorum.

"ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLECEK"

Bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istiyorum. Okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek.

ESNAF VE ZANAATKARLARA KREDİ DESTEĞİ

Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Doğalgaz depolarımızın yüzde yüz doldurarak enerji karşısındaki oluşabilecek durumlara karşı önlem aldık. Ayrıca Umman, Katar, Endonezya, Malezya, Nijerya, Kazakistan ve BAE ile enerji alanında yeni işbirliklerimizin önünü açacak temaslarda bulunduk. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü harfiyen yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda... inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi başımıza bakabiliyoruz.