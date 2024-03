Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm İstanbullu hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum.

YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY YOK

Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık. Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl. İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.

ŞİMDİ ONA 'TAM İLERİ' DEMEK LAZIM

Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneği. Günlük 1 milyon yolcu taşıyacak olan hattımız metrobüs, deniz otobüsleri ile entegre olacak. Şu anki belediye acaba kaç tane metro yaptı. Yapmaz yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Kadir Bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt Bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Bu metro ile İstanbul'un hayatı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura hastanesinin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.

BUNLARA GEREKEN DERSİ 31 MART'TA VERELİM

Metromuzun ulaşımda çok ağır bir yükü alacağına inanıyoruz. Bunları söylerken bir İstanbullu olarak söylüyorum. Dertliyiz, dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın Türkiye'ye de ekonomik katkıları olacaktır. akaryakıttan yol bakımlarına kadar tasarruf edeceğiz. İstanbul'un en büyük derdi trafik, ulaşım. Ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.

YAPIM AŞAMASINDAKİ 2 METRO HATTIMIZ DAHA VAR

Yapım aşamasındaki 2 metro hattımız daha var. biri 31.5 km, diğeri 4.5 km'lik bu projelerimizi tamamlayıp şehrimize sunacağız. İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 km'yi bulacak böylece. Bu hattımızın sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak bizim için şereftir, onurdur, bahtiyarlıktır. Biz bu şehri fiziki güzelliği ile değil, tarihi ile kültürü ile, insanı ile de seviyoruz. O eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız.

İSTANBUL BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI KALDIRMAZ

Tam 30 yıldır İstanbul'a tüm kalbimizi ortaya koyarak hizmet ediyoruz. İstanbul'u daha yaşanılabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Her sıkıntısını kendi sıkıntımız, her sevincini de kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. İstanbul'a bu nazardan bakmayan Fatih'in emanetini anlayamaz. İstanbul öyle adanmışlık gerekir ki başka işlerle uğraşmayı kaldırmaz. Yarım günlük yönetimi kabul etmez. İstanbul'u sel götürüyor tatile gidiyor. Bunun için her fırsatta 'sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'a hizmet etmenin ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekiyoruz. Trafik sorundan öte zulüm haline geldi. trafik sıkışıklığı günün her saatinde sıradan hale geldi Vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine rağmen Marmara'yı, Kuzey Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim'i yapmasak bugün durum daha kötü olurdu.

İSTANBUL'UN KADER VE KARAR SEÇİMİ

Bunlara kalsa Çanakkale Köprüsü'ne ne gerek varsa diyorlardı. CHP'nin önümüze çıkardığı engelleri İstanbullu kardeşlerim çok iyi hatırlıyor. Biz sorunlara yoğunlaşarak İstanbul'un daha fazla kan kaybetmesinin önüne geçtik. Avrasya Tüneli gayet iyi şekilde işliyor mu? Ne güzel denizin altında işliyor. Marmaray denizin altında işliyor. İstanbul'u fetret döneminden kurtarmak için önümde fırsat var. İstanbul'un kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. İstanbul kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan şehirdir. Yarı zamanlı idare edeceğini sananların nasıl yanıldıklarını gördük, görüyoruz.

İSTANBUL'U DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ

İstanbul'un İstanbul'a emanet olarak bakan, görev sorumluluğu yüksek yöneticilere ihtiyacı var. Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da İstanbul'un acil meseleleri konusunda hepimizin aynı düşündüğüne inanıyorum. Çanakkale'deki sarsıntı bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Kısa süre önce devreye aldığımız yarısı bizden kampanyası İstanbul'un depreme hazırlanmasına verdiğimiz önemin göstergesi idi. Şehrimizi depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Bakanlığının yarısı afet bölgelerde geçen Murat kardeşim b unu yapacak vizyona sahip. Murat kardeşim raylı sistem ağırlıklı olarak projelerini paylaştı. Şu an karayolu ağırlığı yüzde 72, karayolu yüzde 26 civarında. Bunun dengeli yapıya kavuşması önemli. Hedefimiz karayolunu 60, raylı sitemi 37'ye çıkarmak. 5 yıl içinde raylı sistemleri 650 km'ye, 10 yılın sonunda da 1000 km üzerine çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.